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मेरे श्याम की जब भी देखो, और दिन-

Shivani Chauhan

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                            हाँ, मन को हरने वाले वो मेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली मनोहर कृष्ण प्यारे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मथुरा, वृन्दावन हर धाम में श्याम दीवाने हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो नैनों के मतवाले, हर दीन के रखवाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ही तो मुरली मनोहर कृष्ण प्यारे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्णा, कान्हा, माधव, मुरली मनोहर, श्याम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने कितने नामों से सब उनको पुकारते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो देखे बस श्याम सलोने को, **उनको दिखाई दे**
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
**सुन्दर-सुन्दर नजारे हैं।**
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे श्याम की जब भी देखो, और दिन-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब-दिन वो लगते प्यारे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नामों में उनके नाम अनेक, जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौरी शंकर, जय हनुमान के भक्त भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधा-कृष्ण पुकारते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मुरली मनोहर कृष्ण प्यारे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो गायों के रखवाले, वो माखन खाएं छुप-छुप कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माखन चुराने वाले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे माधव के तो सब ढंग सबसे निराले हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मुरली मनोहर कृष्ण प्यारे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे साँवरिया से कान्हा सबसे न्यारे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मुरली मनोहर, राधा, रुक्मणी, मीरा सब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की प्रीत के चाहने वाले हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मुरली मनोहर कृष्ण प्यारे हैं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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