ठान,कर ,हर क्षण के पल।

बीत गये वो पल,

जब मैं था अपने स्वर्णिम कल।

कल-कल करके चक्र चला ,

चक्र सा घुमा कल ,

अब न आए वो पल ।



चल समय पर ज्ञानालय,

उठ समय पर कल ।

कल-कल के चक्कर में ,

बीत गए वो पल ।



न जान पाया वो मूल्य,

जिसमें मिल जाता वो कल।

अब बैठ गया मेरा मन ,

जब चल गए वो स्वर्णिम पल।

चल आज करते है एक प्रण,

पालन करते उसको हर पल।

न बीतने देंगे यू ही अब पल,

चलो बनाए फिर एक स्वर्णिम कल ,

न टाल कल को कल ,

ठान,कर ,हर क्षण के पल।

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एक घंटा पहले