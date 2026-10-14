कमर, करधनी लाजिम तेरी

लाजिम तेरी चुनरी की रंगत,

लाजीम, तेरी आखे हैं,

जुल्फ घनी, घनघोर है लाजिम,

लाजिम, तेरी सब बाते हैं,

होठ की रंगत,लाजिम फिर भी,

लाजिम, आखो की काजल है,

देखा, पैर की पायल लाजिम

कान की बाली,लाजिम है,

रंग रूप तेरी लाजिम,लाजिम

चाल, चलन तेरी लाजिम है,

लाजिम, तेरी बदन बनावट,

कमर की तिल,भी लाजिम है,



लाजिम तेरी चुनरी की रंगत,

लाजिम, तेरी आखे हैं।



कमर, करधनी लाजिम तेरी,

पैर की बिछुआ, लाजिम है,

प्यार शिवा का लाजिम देखो,

इस धरा,गगन से लाजिम है,



लाजिम तेरी चुनरी की रंगत,

लाजीम, तेरी आखे हैं।

:- शिव शंकर

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एक घंटा पहले