बीनणी बह न जाय।

हे माधव! छीन ले कलम मेरे हाथों से

कहीं शब्दों का क़त्ल हो न जाए।



अरे कलवे बदरा कहीं दूर जा के रो।

आंसुओं से तेरे, कैदे बीनणी बह न जाए।।

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27 मिनट पहले