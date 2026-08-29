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मन में तू बसा है

SHEETAL AGARWAL

SHEETAL AGARWAL

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मन में तू बसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन में तू बसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल पल हर पल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूंढूं कलकल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा निशां कहां है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में तू बसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन में तू बसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये ख़ाली, रूखा सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौसम आया कैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भर जाता है पल पल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा रोम रोम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक आह से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंख़ें मेरी खोजे तुझको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन कसमसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में तू बसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन में तू बसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देती थी जो राहत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रीत आज ख़ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बन गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने अनजाने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ख़ताकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बन गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस रस्ते पे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूनेपन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिली मुझे सज़ा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में तू बसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन में तू बसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे कर लूं यारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस एकाकीपन के आलम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहना मुश्किल हो रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है दूर अपने बालम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नागिन जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ामोशी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुत ने मुझे डसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में तू बसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन में तू बसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल पल हर पल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूंढूं कलकल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा निशां कहां है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में तू बसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन में तू बसा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- शीतल अग्रवाल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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