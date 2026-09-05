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वापसी… खुद की, खुद से ही : प्रतीकात्मक–दार्शनिक गीतिका

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            दुनिया की गलियों में भटका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना पता तलाशता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्पण में चेहरा दिखता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भीतर से मैं खोता रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम मिला, पहचान मिली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मन अनजान रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको पढ़ता रहा उम्रभर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद का पन्ना अनपढ़ा रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिवस जब राह थमी तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोर स्वयं ही मौन हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर जितना खोजा मैंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर भीतर प्रकट हुआ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें मूँदीं—द्वार खुला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे खोजता था, पास मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसको समझा दूर सदा ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मेरे ही श्वासों में खिला॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न कोई दूर दिशा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मंज़िल की चाह रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे बिछड़ा था जीवनभर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही अंतस में मिलती रही॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न खुद से कोई प्रश्न बचा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई उत्तर माँग रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जैसा हूँ—वैसा होकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर लौट रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया से यह लौटना कैसा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया तो वहीं खड़ी रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वापसी हुई बस मेरी ही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद की… खुद से ही…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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