ठोकर : जीवन का काव्य

गिर कर पग संभलना सीखे,

जीवन दीप-सा जलना सीखे।

ठोकर ने जगाई सुप्त चेतना,

हम धर्म-पथ पर चलना सीखे।



घायल-पत्थर ने सूरत संवारी,

चोट मीत औ' माॅं-सी प्यारी।

मूरत बन जो सदा पूजित हुई,

ठोकर—नव विहान-सी न्यारी।



कठिन डगर के निस्तब्ध घाव,

निकल पड़े लेकर नव प्रभाव।

हर ठोकर से प्राण-स्वर बंधते,

मिलता शुभ जीवन का भाव।



विषाद न संताप मानो इसको,

सीख मिली अनमोल जिसको।

हर ठोकर बने कविता का छंद,

अमृत-सा मिला जग में किसको।



— श्री सनातन मुकुंद

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एक घंटा पहले