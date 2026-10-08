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स्वतंत्रता की अमर कथा : वीर-रस प्रधान राष्ट्र-गीतिका

श्री सनातन

श्री सनातन

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                            रक्तिम भोर ने खोल दिए, स्वर्णिम नभ के द्वार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्त-बूँद से माटी ने, लिख दी जयगाथा अपार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रणभेरी-सी गूँजी धरती, काँपा तम का जाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीर-रुधिर से लाल हुआ, भारत-भू का भाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झाँसी में विद्युत-सी कौंधी, खड्ग बनी हुंकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंगल-स्वर ने फाड़ दिया, पराधीनता का अंधकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फाँसी के फंदों पर हँसकर, झूले भारत-लाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु-कपाट पर दीप जले, अमर हुआ बलिदान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा ने धोए रक्तिम पग, हिमगिरि बना प्रमाण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण-कण ने जय-नाद सुनाया, धन्य हुआ हिंदुस्तान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरखे की मंद्रिम धुन में, जागा क्रांति-स्वर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्याग्रह की शांत मशाल ने, हर लिया तम का डर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहिंसा की अजेय शक्ति ने, लौह-कपाट गलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-मन के जागे ज्वारों ने, दास्य-बंध खुलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिरंगा जब नभ में लहराया, झूम उठा संसार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत-माता के मस्तक पर, दमका विजय-शृंगार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह केवल इतिहास नहीं है, यह जीवित संस्कार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पीढ़ी के प्राणों में हो, स्वाधीनता का प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा-हिमगिरि जब तक जग में, गूँजें जय-जयकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तक भारत-भाल सँवारे, तिरंगा बारंबार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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