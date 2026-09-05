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श्वासों का गणित : आध्यात्मिक–रहस्यवादी गीतिका

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            श्वासों का गणित जाने कौन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसमें कितने प्राण?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक श्वास में भोर समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजी में अवसान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आना-जाना बाँसुरी-सा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ में कोई राग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर-वीणा झंकृत होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटता मन का दाग॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरक में सूरज उगता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेचक ढलती रात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुंभक के मौन क्षणों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुलती अंतर-बात॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाड़ी-नाड़ी दीप जलें जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झिलमिल हो आकाश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूक्ष्म पवन के पंख लगाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ता अंतर्विलास॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वास नहीं केवल वायु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह जीवन का मंत्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद-बूँद में सागर सोया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह बनी यंत्र॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितनी भीतर शांति उतरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना निर्मल नाद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन-महल के द्वार खुलें तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलता निज संवाद॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वासों की माला जपते-जपते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे देह-अभिमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस क्षण श्वास मौन हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागे शाश्वत प्राण॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आखिर आती किसकी श्वास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन करे निष्क्रमण?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राण पूछता मौन अधर से—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“कौन है मेरा स्वामी?”॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर बनकर मौन उतरता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर का आकाश—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“श्वास तुम्हारी नहीं, तुम्हीं हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वासों का प्रकाश।”॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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