आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Shouryopanishad : Darshanik Prateekatmak Veergeet
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

शौर्योपनिषद् : दार्शनिक प्रतीकात्मक वीरगीत

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हिमगिरि ने जब मौन तपोवन, रक्तिम मंत्र उचारा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब सीमा के प्रत्येक शिलाखंड ने व्रत दोहराया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिखर नहीं वे केवल पत्थर, ऋषियों के संकल्प प्रखर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ हिमालय दीपक बनकर जलता युग-युग निरंतर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बर्फ नहीं थी—श्वेत यज्ञ की पावन भस्म-विभूति वहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीरों ने आहुति बनकर लिख दी अमर उजास वहाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलवारों का अर्थ न केवल रण में शत्रु हर लेना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म बचाने को मुस्काकर स्वयं अग्नि बन जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कारगिल केवल युद्ध नहीं था—चेतन युग का जागरण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सैनिक में बोल रहा था भारत का सनातन मन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो गिरकर भी उठते रहते, वे ही पर्वत कहलाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिटकर भी दीप जलाएँ, वे इतिहास बन जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्त नहीं था—राष्ट्रवृक्ष की जीवन-सरिता बहती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बूँद में आने वाले युग की वाणी रहती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तिरंगा केवल ध्वज नहीं, आत्मा का उद्घोष बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर नागरिक के अंतर्मन में कर्तव्याग्नि का जोश जगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विजय-दिवस का सच्चा वंदन पुष्प चढ़ाना मात्र नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर जागे भारत—इससे बढ़कर यज्ञ नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
30 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree