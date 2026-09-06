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सावन मुस्काए रे : श्रृंगार–प्रकृति कजरी गीत

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            घिर-घिर आए मेघ गगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन मुस्काए रे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पावस की रिमझिम बूँदों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन-वीणा झंकृत हो जाए रे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन आया, मनभावन आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती ने श्रृंगार किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरियाली की मधुर चूनर ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का सत्कार किया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलियाँ हँसकर बोल उठीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरित मधुवन मुस्काया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव अंकुर की कोमल हँसी ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में उल्लास जगाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी की सौंधी खुशबू में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन फिर मुस्काया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदिया ने कलरव करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव संदेश सुनाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिजुरी चमकी नभ-आँगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल ढोल बजाए रे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोयल की मधुर तान संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन सावन हो जाए रे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेघों ने मधुर तान छेड़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति ने उपहार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पावस की हर एक बूँद ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती को नव प्यार दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूले पड़ें कदंब तले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीत मल्हार सुनाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम-रंग में भीगे मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुर मिलन को पाएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरवैया मधुर संदेशा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंग-अंग सहलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आम्र-विटप की डाली-डाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव हरियाली छाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पपीहा पिया-पिया बोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में प्यास जगाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन की मधुर सुरभि से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन पुलकित हो जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोर पंख फैलाए नाचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेघों की झंकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन-उपवन मुस्काते देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सज उठे संसार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंद्रधनुष के सातों रंग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ पर छटा सजाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्नेह-सुधा बरसाए सावन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम-सुगंध बिखराएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घिर-घिर आए मेघ गगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन मुस्काए रे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पावस की रिमझिम बूँदों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन-उपवन महकाए रे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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