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सावन में शिव-महिमा : प्रतीकात्मक–दार्शनिक गीतिका

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            घन-घन नभ में डमरू बाजे, सावन शिव का गान हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद-बूँद में रुद्र-स्वर झरता, जग सारा कल्याण हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नील गगन की जटाओं से जब, मेघ-गंगा उतर आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती ने हर श्वास में जैसे, शिव-स्मृति फिर दोहराई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंठ-विष की कालिमा भीतर, नीलकंठ मुस्काते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग के सारे ताप स्वयं पी, अमृत-दीप जलाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिल्व-पत्र की हरित शिरा में, तप की कथा सुहाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव के चरणों पर जो झुकती, अहं-लता मुरझाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्रिनयन की ज्योति जगे तो, तम का तिल भी टिकता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-संकल्प जगे अंतर में, मृत्यु-भय फिर टिकता नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद्रकला जब शीश विराजे, मन-आकाश निखरता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा बनकर चेतन-धारा, अंतर-शिव में उतरती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाग गले में सिखलाता है—भय को वश में करना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भस्म-विभूति कहती—तन को अंततः मिट जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तांडव केवल प्रलय नहीं है, नव-सृजन का छंद भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव के मौन हृदय में छिपा, अनहद नाद अखंड भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन केवल ऋतु नहीं है, यह भीतर का अभिषेक है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद-बूँद में आत्मा पाती, शिव से अपना साक्षात्कार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मन की सूखी धरती पर, श्रद्धा-मेघ बरसते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब कण-कण में कैलास उगता, शिव स्वयं मुस्काते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने अपना ‘मैं’ अर्पित कर, शिव-शून्य में खोया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने ही इस सावन में, अमृत-तत्त्व को पाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव केवल कैलास में नहीं, अंतरतम की ज्योति हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन की हर बूँद कहती—“तुम ही शिव हो, शिव ही ज्योति हैं।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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