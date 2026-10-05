सावन में शिव-महिमा : प्रतीकात्मक–दार्शनिक गीतिका

घन-घन नभ में डमरू बाजे, सावन शिव का गान हुआ,

बूँद-बूँद में रुद्र-स्वर झरता, जग सारा कल्याण हुआ।

नील गगन की जटाओं से जब, मेघ-गंगा उतर आई,

धरती ने हर श्वास में जैसे, शिव-स्मृति फिर दोहराई।



कंठ-विष की कालिमा भीतर, नीलकंठ मुस्काते हैं,

जग के सारे ताप स्वयं पी, अमृत-दीप जलाते हैं।

बिल्व-पत्र की हरित शिरा में, तप की कथा सुहाती है,

शिव के चरणों पर जो झुकती, अहं-लता मुरझाती है।



त्रिनयन की ज्योति जगे तो, तम का तिल भी टिकता नहीं,

शिव-संकल्प जगे अंतर में, मृत्यु-भय फिर टिकता नहीं।

चंद्रकला जब शीश विराजे, मन-आकाश निखरता है,

गंगा बनकर चेतन-धारा, अंतर-शिव में उतरती है।



नाग गले में सिखलाता है—भय को वश में करना है,

भस्म-विभूति कहती—तन को अंततः मिट जाना है।

तांडव केवल प्रलय नहीं है, नव-सृजन का छंद भी है,

शिव के मौन हृदय में छिपा, अनहद नाद अखंड भी है।



सावन केवल ऋतु नहीं है, यह भीतर का अभिषेक है,

बूँद-बूँद में आत्मा पाती, शिव से अपना साक्षात्कार है।

जब मन की सूखी धरती पर, श्रद्धा-मेघ बरसते हैं,

तब कण-कण में कैलास उगता, शिव स्वयं मुस्काते हैं।



जिसने अपना ‘मैं’ अर्पित कर, शिव-शून्य में खोया है,

उसने ही इस सावन में, अमृत-तत्त्व को पाया है।

शिव केवल कैलास में नहीं, अंतरतम की ज्योति हैं,

सावन की हर बूँद कहती—“तुम ही शिव हो, शिव ही ज्योति हैं।”

- सनातन मुकुंद

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एक घंटा पहले