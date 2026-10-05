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संस्कार : आत्मबोध का अन्तःरहस्य : आधुनिक उपनिषदीय स्वच्छंद काव्य

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            संस्कार—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या केवल स्मृति है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या स्मृति के विलुप्त हो जाने पर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्तःकरण में अवशिष्ट वह अदृश्य स्पन्दन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जन्म से पूर्व भी मौन था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मृत्यु के पार भी मौन रहेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने अंकित किया चित्त पर प्रथम संस्कार—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माता ने, पिता ने, गुरु ने, परम्परा ने, या वह साक्षी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो देह के आविर्भाव से पूर्व
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अज्ञात आलोक की भाँति स्वयं में स्थित था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि संस्कार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चित्त की रेखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो चित्त के परिवर्तन के साथ वह भी क्यों बदलता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यदि वह आत्मा की छाप है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आत्मा किसी छाप से कैसे आबद्ध हो सकती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब प्रश्न उठता है—संस्कार किसका?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चित्त—अनुभवों की सञ्चित धूल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वासना—उसी धूल में अंकुरित अदृश्य आकांक्षा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहं—उस आकांक्षा को ‘मेरा’ कहकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंधन में रूपान्तरित करता हुआ सूक्ष्म अध्यास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर साक्षी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह न अंकित होता है, न मलिन;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पवित्र, न अपवित्र;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जन्मता, न क्षीण होता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी संस्कार से अपना स्वरूप बदलता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो क्या संस्कार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा को परिष्कृत करता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह केवल चित्त पर जमे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अविद्या-आवरण को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे पारदर्शी करता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे मेघ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर्य को स्पर्श नहीं करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल दृष्टि में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर्य के अभाव का भ्रम रचते हैं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे ही अविद्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मप्रकाश को ढँकती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नष्ट नहीं करती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहं कहता है—“मैं कर्ता हूँ।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वासना कहती है—“मुझे चाहिए।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह कहता है—“यह मेरा है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और साक्षी—कुछ नहीं कहता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मौन क्या निष्क्रियता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चैतन्य का अनाहत नाद है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधना—उस मौन को सुन लेना है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न स्वयं को नया बनाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी आदर्श की प्रतिमा गढ़ना;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल इतना देखना कि जो ‘मैं’ नहीं हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे अपनी पहचान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-एक करके विसर्जित होती जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह—दृश्य।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन—दृश्य।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचार—दृश्य।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाव—दृश्य।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वासना—दृश्य।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहं—दृश्य।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्रष्टा कौन है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न भीतर उतरता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर शब्द बनकर नहीं आता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक निस्तब्ध रिक्ति उतरती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वह रिक्ति शून्य नहीं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह स्वप्रकाशित पूर्णता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं संस्कार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आचरण से ऊपर उठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्तःप्रकाश का माध्यम बनता है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्य से मुक्त होकर स्वभाव होती है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचार से आगे बढ़कर अस्तित्व बनता है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सम्बन्ध की सीमाएँ गलाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अद्वैत का स्पन्दन हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी राम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास से उठकर धर्ममय चेतना होते हैं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कथा से निकलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निष्काम कर्म का अन्तर्नाद बनते हैं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्ध प्रतिमा से विलीन होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्विकार करुणा होते हैं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शिव—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप से परे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहं-विलय का अनन्त मौन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब ज्ञात होता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी बाहरी व्यवस्था का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल अनुशासन नहीं था;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो अन्तःस्थित सत्य की विस्मृत स्मृति था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आत्मबोध?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी नवीन उपलब्धि का नाम नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह जान लेना है कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे पाने के लिए अनगिन यात्राएँ कीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह यात्री से एक कदम भी बाहर कभी था ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न संस्कारक, न संस्कार्य, न संस्कार की प्रक्रिया;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न साधक, न साध्य, न साधना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल चैतन्य।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न उसका नाम, न आकार;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न भीतर, न बाहर;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ‘मैं’, न ‘तू’—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल वह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उस अन्तिम मौन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अदृश्य बोध स्वयं से कहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“जिस दीप को तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युगों से जलाता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कभी बुझा ही नहीं था;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुझा था—केवल तेरा विस्मरण।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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