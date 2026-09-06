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समय की डोर से बंधा मनुष्य : प्रतीकवादी–दार्शनिक छंदमुक्त कविता

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            ।। समकिसी ने समय का मुख नहीं देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी हर श्वास उसकी अनाम डोर पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे झूलती रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य— उड़ती हुई पतंग नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही आकाश का बंधा हुआ विस्तार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृक्ष हर ऋतु में अपने पत्तों का शोक नहीं मनाता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह केवल जड़ों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक और मौन गाँठ स्वीकार कर लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत अपनी ऊँचाई का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी उद्घोष नहीं करता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह शताब्दियों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर टूटती हुई प्रतिध्वनियों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप सँभाले रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी समुद्र तक नहीं पहुँचती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अपने नाम का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम अक्षर जल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विसर्जित करती चलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षितिज हर संध्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक और दूरी समेट लेता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु कोई पथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अंतिम मोड़ को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान नहीं पाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेतघड़ी में रेत नहीं गिरती;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे मनुष्य का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदृश्य अहं अपने ही भार से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झरता रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप अंधकार से नहीं लड़ता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही क्षय को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकाश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूपांतरित करता रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब उसने डोर तोड़नी चाही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंधन नहीं टूटा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल उसके प्रश्न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरी दिशा में बहने लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब मौन ने कुछ भी नहीं कहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसी निस्पंद क्षण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छाया अपने स्रोत में लौट गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डोर का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा सिरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर उतर गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी ज्ञात हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँठ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी डोर में थी ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
28 मिनट पहले

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