सावन : अंतर का शिवाभिषेक : रहस्यवादी–दार्शनिक गीतिका

घन-डमरू की मौन थाप में, कौन अनहद गाता है,

बूँद-बूँद रुद्रत्व पिघलाकर, अंतर-दीप जलाता है।



जटा-गगन से चेतन-गंगा, मन-कैलास नहाती है,

नीलकंठ की नील शांति में, विष-ज्वाला सो जाती है।



चंद्रकला जब मौन उतारे, शून्य स्वयं मुस्काता है,

तांडव के हर पद में छिपकर, नव-सृजन बीज जगाता है।



सावन बाहर मेघ नहीं है, अंतर का अभिषेक है,

हर बूँद भीतर लिख जाती, ब्रह्म-स्मृति का लेख है।



‘मैं’ की अंतिम गाँठ खुले तो, कौन रहा फिर जानने को?

श्वास-श्वास शिव, नाद-नाद शिव—कौन बचा पहचानने को?



कैलास कहीं बाहर नहीं है, अंतरतम में ज्योति जगी,

बूँद स्वयं जब शून्य हुई तो, शिव में अपनी सत्ता मिली।

- सनातन मुकुंद

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एक घंटा पहले