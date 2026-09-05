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साँवरे! तू आ जा रे : माधुर्य–करुण कृष्ण-भजन

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            साँवरे! तू आ जा रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन में बस जा रे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधे के संग, मुरली के रंग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम-ज्योति जला जा रे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसाने की गली महकती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृंदावन मुसकाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधा संग जब श्याम खड़े हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंदा भी शरमाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोर-मुकुट सिर, अधरों मुरली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैनन रस की धार रे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँवरे! तू आ जा रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन में बस जा रे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यमुना-तट पर मंद पवन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली मधुर बजाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदंब-छाँव में राधा संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्याम मधुर मुसकाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे नाम की रट ऐसी लगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूला जग-संसार रे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँवरे! तू आ जा रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन में बस जा रे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूनी अँखियाँ राह निहारें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब आओगे मोहन?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे मन की पीर सुनाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसको पुकारूँ मोहन?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग ने जब सब द्वार बंद किए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही मेरा द्वार रे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँवरे! तू आ जा रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन में बस जा रे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू बनकर नाम बहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँस-साँस में तू है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने मन के हर कोने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आस में तू है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक झलक बस दे दे मोहन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट जाए अँधियार रे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँवरे! तू आ जा रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन में बस जा रे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहसा मुरली-स्वर गूँजा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थर-थर काँपे प्राण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंद नयन जब खोल दिए तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने खड़े भगवान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोर-मुकुट से प्रभा बरसती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधरों पर मुस्कान रे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँवरे! तू आ जा रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन में बस जा रे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ बढ़ाकर श्याम ने बोला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“क्यों रोता है प्यारे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो तेरी साँस-साँस में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब छोड़ा तेरा साथ रे?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरणों पर गिर पड़ा भक्त फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बह निकली अश्रुधार रे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँवरे! तू आ जा रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन में बस जा रे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर ढूँढ़े, तीर्थ निहारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जप-तप किए हजार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अंतर का द्वार खुला तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिल गया नंदकुमार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम जहाँ निष्कलुष हुआ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं बसे गिरधार रे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँवरे! तू आ जा रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन में बस जा रे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँवरे! तू आ जा रे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जा रे... आ जा रे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधे के संग, मुरली के रंग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम-ज्योति जला जा रे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने सच्चे मन से पुकारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका तू आधार रे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँवरे! तू आ जा रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन में बस जा रे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर ढूँढ़ा, भीतर पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुला प्रेम का द्वार रे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँवरे! तू आ जा रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन में बस जा रे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधे के संग, मुरली के रंग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम-ज्योति जला जा रे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँवरे! तू आ जा रे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन में बस जा रे...॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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