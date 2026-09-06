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रिमझिम सावन की फुहार : दार्शनिक–प्रतीकात्मक गीत

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            रिमझिम सावन की फुहार, ऋत-चेतन का मौन निमंत्रण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर-धरा पर झर-झर बरसे, चिदाकाश का दिव्य स्पंदन॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तृषित प्रतीक्षा की वल्लरियों में, प्रज्ञा-पल्लव फिर लहराएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा-मेघों की मौन वाणी, जीवनोदक स्वयं बरसाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद-बूँद में ब्रह्मनिनाद, नित्य-सत्य स्वयं झलकाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षण-दर्पण में क्षर जग का, अक्षर-तत्त्व स्वयं झलकाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहं-रज जब धुलती जाए, निर्मल हो अंतर का कानन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग-सुमन से सुवासित हो, जीवन का पावन उपवन॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरित तृणों की मौन ऋचाएँ, विश्वात्मा का गीत सुनाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्ण-पर्ण पर ऋत-रेखाएँ, शाश्वत लिपि बन उभर आएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीलांबर-ध्यान-कमल से, अमृत-ज्योति निरंतर झरती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो निज सीमाएँ विसर्जित करे, वही अनंत में उतरती॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिमझिम सावन की फुहार, केवल जल-अवतरण कब?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा-ब्रह्म का पावन, चेतन-अग्नि पर दिव्य अर्घ्य॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर सावन जब उतरता, बाहर जग भी हरित हो जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मदीप से आलोकित चेतन, चिदाकाश में लय हो जाता॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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32 मिनट पहले

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