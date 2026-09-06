रिमझिम सावन की फुहार : दार्शनिक–प्रतीकात्मक गीत

रिमझिम सावन की फुहार, ऋत-चेतन का मौन निमंत्रण।

अंतर-धरा पर झर-झर बरसे, चिदाकाश का दिव्य स्पंदन॥



तृषित प्रतीक्षा की वल्लरियों में, प्रज्ञा-पल्लव फिर लहराएँ।

करुणा-मेघों की मौन वाणी, जीवनोदक स्वयं बरसाए॥



बूँद-बूँद में ब्रह्मनिनाद, नित्य-सत्य स्वयं झलकाए।

क्षण-दर्पण में क्षर जग का, अक्षर-तत्त्व स्वयं झलकाए॥



अहं-रज जब धुलती जाए, निर्मल हो अंतर का कानन।

त्याग-सुमन से सुवासित हो, जीवन का पावन उपवन॥



हरित तृणों की मौन ऋचाएँ, विश्वात्मा का गीत सुनाएँ।

पर्ण-पर्ण पर ऋत-रेखाएँ, शाश्वत लिपि बन उभर आएँ॥



नीलांबर-ध्यान-कमल से, अमृत-ज्योति निरंतर झरती।

जो निज सीमाएँ विसर्जित करे, वही अनंत में उतरती॥



रिमझिम सावन की फुहार, केवल जल-अवतरण कब?

करुणा-ब्रह्म का पावन, चेतन-अग्नि पर दिव्य अर्घ्य॥



भीतर सावन जब उतरता, बाहर जग भी हरित हो जाता।

आत्मदीप से आलोकित चेतन, चिदाकाश में लय हो जाता॥

- सनातन मुकुंद

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32 मिनट पहले