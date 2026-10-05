आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Pustak : Gyan Beej : Prateekatmak Darshanik Geetika
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

पुस्तक : ज्ञान–बीज : प्रतीकात्मक दार्शनिक गीतिका

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            माटी-मन की गहन धरा में, ज्ञान-बीज जब बोया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुस्तक-जल की अमृत-बूँदों ने, चेतन-अंकुर सींचा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बने हैं मंत्र-दीप जब, तम का आवरण गलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरतम की मौन गुफा में, सत्य-सूर्य फिर उगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पृष्ठ-पृष्ठ पर प्राची जागे, अक्षर बनकर अरुणाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विचार की किरण उतरकर, हर ले मन की तिमिराई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुस्तक केवल पन्ने नहीं हैं, वे चेतन के द्वार हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनमें सोए युग-युग के सब, अनुभव के भंडार हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-तरु जब भीतर फलता, दृष्टि गगन तक जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जड़ धरती में गहरी होती, शाखा नभ छू आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचारों की निर्मल सरिता, संस्कारों को सींचती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेतना स्वयं को पढ़ते-पढ़ते, निज ब्रह्म-ज्योति पाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशा बनकर शब्द झरें तो, सूना मन मुस्काता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवेक-वायु के मृदु स्पर्श से, जीवन-पथ जगमगाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अज्ञान का घना कुहासा, धीरे-धीरे छँट जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-ज्योति के एक स्पर्श से, अंतर-दीप जल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुस्तक खोले तो जैसे कोई, मौन ऋषि बोल उठता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों के उस पार अनाहत, कोई नाद डोल उठता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अक्षर को आत्मा पढ़ ले, वही ज्ञान का ज्ञाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाह्य जगत् से अंतर्जगत् तक, वही स्वयं को पाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान नहीं केवल संचय है, यह जीवन का प्राण बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि से हृदय, हृदय से चेतन, चेतन से भगवान बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीज स्वयं जब वृक्ष हो जाए, फिर वन बनता जाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक प्रकाशित चेतन से, युग का तम हर जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree