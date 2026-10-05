आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Prakriti Ka Nav Shringar : Prateekatmak Prakriti Pradhan Geetika
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

प्रकृति का नव शृंगार : प्रतीकात्मक–प्रकृति-प्रधान गीतिका

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            नील गगन के कुंतल सँवरे, अरुण-राग मुसकाया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी के मौन अधर पर फिर, मधु-ऋतु ने गीत सुनाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल्लव ने पवन की उँगली थाम, हरित वीणा छेड़ी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओस-कणों में भोर ने अपनी, चाँदी की बिंदी घेरी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्झर की झंकारों में कोई, अनकहा मंत्र उतरता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शैल-शिखर के धवल मौन में, सूर्य-बीज-सा खिलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुसुम-कपोलों पर मधुकर ने, गूँजित स्वप्न सजाए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तितली के पंखों पर जैसे, इंद्रधनुष झुक आए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन-वीथी में कोयल की तान, तम के तंतु चीर गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुप्त धरा की नाड़ी में फिर, ऋतु-सुधा झरती गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर्य-किरण जब सिंधु-लहर पर, स्वर्ण-शंख बजाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती अपने कण-कण में फिर, सृष्टि-ऋचा दोहराती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह केवल ऋतु का रूप नहीं—यह चेतन का मधुमास है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति के नव शृंगार तले, जीवन का नव उल्लास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ झरे मन के पतझर, वहाँ पल्लव मुसकाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर ऋतु का रूप खिले, भीतर दीप जलाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree