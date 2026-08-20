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मौनलिपि का अनामाधार : प्रतीकवादी छंदमुक्त कविता

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            किसी दर्पण ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका मुख नहीं लौटाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी हर वृक्ष
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी की अपठित लिपि में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋतुओं का नाम लिखता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर—किसी विस्मृत स्वप्न के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंद अक्षर हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियाँ—उनके बीच छूटे हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन के विराम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अँधा बीज बहुत पहले से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरे को भीतर-भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकाश में अनुवाद कर रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत—किसी अनसुनी श्वास के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जमे हुए उच्चारण हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश—अपना रिक्त पात्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार वहीं रख जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ कोई द्वार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जितना भीतर धँसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना ही पाया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचाई, गहराई का ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूला हुआ नाम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब मेरे अंतिम नाम का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण भी झर गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब जाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसे नहीं खोज रहा था;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही अनादि से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे होने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनकहा अर्थ पढ़ती रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- श्री सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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