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मौन और प्रतिकार : दार्शनिक, प्रतीकात्मक मुक्तछंद

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मौन मेरा आश्रय नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी प्रकृति है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे हिमालय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने शिखरों पर हिम धारण कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों को जन्म देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने सीखा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अंधकार से युद्ध नहीं करता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह केवल जलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और रात स्वयं पीछे हट जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चट्टानों से वैर नहीं करती;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु जब उसका पथ बाँध दिया जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अपने ही मौन का गर्जन बन जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृक्ष
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने फलों का स्वाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं नहीं चखता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह झुककर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दान का ही उत्सव रचता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समुद्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असंख्य नदियों का वेग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर समेट लेता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु अपनी मर्यादा का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतिक्रमण नहीं करता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गहराई का धर्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोलाहल नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धैर्य होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती के अंधकार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराजय नहीं खोजता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मौन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंकुर की प्रथम प्रार्थना बना देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको अपने विस्तार में स्थान देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु किसी का पक्ष नहीं लेता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विराटता का अर्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधिकार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समभाव होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहिंसा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भय की शरण नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मबल का अनन्त निःशब्द आकाश है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ करुणा दुर्बल नहीं होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपितु न्याय का प्रथम स्वर बनती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिशोध की अग्नि नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवेक का दीप प्रज्वलित करता है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह किसी का विनाश नहीं चाहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल सत्य के पक्ष में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अडिग खड़ा रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब असत्य सत्य का कंठ दबाने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अन्याय मनुष्य की गरिमा पर आघात करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब मौन भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वज्र का एक बीज संजोता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस क्षण प्रतिकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोध का नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म का उदय होता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे प्रभात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो किसी से प्रतिशोध नहीं लेता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु अंधकार को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टिकने भी नहीं देता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन मेरी प्रकृति है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि करुणा मेरा स्वभाव है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और प्रतिकार मेरा सत्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि न्याय मेरा धर्म है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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