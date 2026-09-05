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मैया! तेरा नंदलाला : वात्सल्य–भक्ति कृष्णगीत

श्री सनातन

श्री सनातन

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                            मैया! तेरा नंदलाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे न्यारा, सबसे प्यारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी गोदी खेले कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग का स्वामी, तेरा दुलारा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माखन-मटकी फोड़त कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसत भागे मोहन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नन्हे चरणों की आहट से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महके ब्रज-आँगन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसको ढूँढ़ें वेद-पुराण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तेरे घर का लाला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैया! तेरा नंदलाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे न्यारा, सबसे प्यारा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घुटुरुन-घुटुरुन चले कन्हैया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झनके पायल-पाँव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख-देख मुसकाए मैया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल गई घर-गाँव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैनों में ब्रज, हृदय में कान्हा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में प्रेम उजाला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैया! तेरा नंदलाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे न्यारा, सबसे प्यारा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुँह में माटी देख यशोदा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोली—“क्यों रे लाल?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुख खोला तो उसमें दिखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीनों लोक विशाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ-तारे सब भीतर चमके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी माँ का लाला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैया! तेरा नंदलाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे न्यारा, सबसे प्यारा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रस्सी लेकर बाँधने निकली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हारी मैया बार-बार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो अंगुल कम पड़ती रस्सी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुका स्वयं करतार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान न बाँधे, ध्यान न बाँधे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँधे प्रेम निराला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैया! तेरा नंदलाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे न्यारा, सबसे प्यारा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधर धरे बाँसुरिया जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठहरी यमुना-धार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन-पाती भी झूम उठी रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूँजा मधुर पुकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जड़ में चेतन, चेतन में वह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहन मन का उजियारा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैया! तेरा नंदलाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे न्यारा, सबसे प्यारा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देव जिसे प्रभु नाम पुकारें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋषि जिसे ध्याएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्त जिसे पाने को तरसें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योगी ध्यान लगाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही चुराए माखन-रोटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ से माँगे दुलारा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैया! तेरा नंदलाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे न्यारा, सबसे प्यारा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे आँचल की छाया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बँध जाता भगवान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता बन जाती है पूजा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम बने वरदान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ प्रेम निष्कलुष हो मैया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं बसे नंदलाला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैया! तेरा नंदलाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे न्यारा, सबसे प्यारा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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