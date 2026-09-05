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ललही छठी मइया : सोहर

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            ललही छठी मइया अइलीं अँगनवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मइया अइलीं अँगनवा हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ललना के लम्बी उमरिया देइहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरि दिहो सुखवा हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँगना लीपि-पोति चौका सजवलीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मइया धरलीं नेम हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुश-काँस के आसन बिछवलीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनवा भइल मगन हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ललही छठी मइया अइलीं अँगनवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मइया अइलीं अँगनवा हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ललना के लम्बी उमरिया देइहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरि दिहो सुखवा हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न हल चलइब, न चूल्हा जरइब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आजु हलषष्ठी नेम हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँचरा ओढ़ि बरतिन मइया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरलीं मन में प्रेम हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पलना में झूले मोर ललनवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसि-हँसि बोले हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयनन नीर भरि आवै मइया के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलेजा डोले हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ललही छठी मइया अइलीं अँगनवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मइया अइलीं अँगनवा हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ललना के लम्बी उमरिया देइहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरि दिहो सुखवा हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बलदाऊ भइया हल धइले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती हरियर भइली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा संग गोकुल मुसकाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंसी मधुरी बजली॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धान-जवारा लहर-लहर डोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरियर भइल कछार हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छठी मइया के असीस परै त,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरि जावै घर-दुआर हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मइया हाथ जोड़ि अरज करेली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“छठी सुनहु अरजिया हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुग-जुग जीए मोर ललनवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहै तोहार छइयाँ हो॥”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ललही छठी मइया अइलीं अँगनवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मइया अइलीं अँगनवा हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ललना के लम्बी उमरिया देइहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरि दिहो सुखवा हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयनन के नूरवा, कलेजा के टुकड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोर ललना मुसकाय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छठी मइया अँचरा पसारि के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सगरी बलइया टारि जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूध-दही अउ माखन-मिसरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेह भरी थरिया हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तोहरे चरनन अरज लगाईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राखिहु ललना निरोगवा हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सासु, ननद, भउजी मिलि के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंगल सोहर गावैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छठी मइया के पावन असीसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ललना माथे पावैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ललही छठी मइया अइलीं अँगनवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मइया अइलीं अँगनवा हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुग-जुग जीए मोर ललनवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंगल भरै घरवा हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ललही छठी मइया की जय हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हलषष्ठी मइया की जय हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ललना के लम्बी उमरिया देइहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मइया असीस दिहो हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ललही छठी मइया अइलीं अँगनवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मइया अइलीं अँगनवा हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ललना के लम्बी उमरिया देइहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरि दिहो सुखवा हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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