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Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Krishna : Chetana, Karm Our Karuna Ka Anant Vistar
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कृष्ण : चेतना, कर्म और करुणा का अनंत विस्तार

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मुरली से गीता तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम से प्रज्ञा तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण! तुम्हीं चेतना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण! तुम्हीं कर्म हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा की धार बन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहते हो संसार में—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर से अनंत तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम ही विस्तार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यमुना-तट मुरली बजी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागा सोया मन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तान में बँध गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती और गगन॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माखन-हँसी में माधुर्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयनों में नील गगन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधा के निर्मल प्रेम में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धड़का तुम्हारा मन॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली से गीता तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम से प्रज्ञा तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण! तुम्हीं चेतना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण! तुम्हीं कर्म हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रण में जब अर्जुन रुका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डोला उसका मन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तुमने गीता कह दी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्य ही धर्म॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल की आस त्यागकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म करो निष्काम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समता में स्थित रहो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही योग का नाम॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह जहाँ भी घेरता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीता वहाँ पुकार—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठ अर्जुन! अपना कर्म कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझ पर रख विश्वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न तुम केवल गोकुल के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न केवल वृंदावन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुममें पूरा विश्व बसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुममें जीव-स्पंदन॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ दया की दृष्टि है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं कृष्ण का वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ परहित कर्म है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं तुम्हारा प्रकाश॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान बने जब दीप-सा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम बने उजियार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा से पूर्ण हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव का संसार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मैं” की सीमा टूटे जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“सबमें मैं” दिख जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीव-जगत् के भेद मिटें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेतन एक हो जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर का कुरुक्षेत्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोज खड़ा है सामने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह घने जब घेर ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण पुकारें मन में॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंद्रिय-रथ को साधकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवेक बने सारथी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म-पथ पर बढ़ता जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेतन मानव-रथी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली अब भी बज रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन ले अंतर-ध्वनि।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीता अब भी बोलती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागो अपनी चेतना॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम तुम्हारा मूल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म तुम्हारा सार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा तुम्हारा रूप है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण! तुम्हीं विस्तार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली की मधुर तान से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीता के ज्ञान तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोपाल की सरलता से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योगेश्वर के ध्यान तक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग बदले, जग बदले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्षय रहे पुकार—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण! चेतना बनो भीतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा बहे संसार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम तुम्हारा मूल रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म बने आधार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेतना में कृष्ण जगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा बने विस्तार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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