कल्याण : प्रतीकात्मक–आध्यात्मिक गीतिका

अंतर-आकाश में सत्य-ज्योति, निःशब्द प्रभा बरसाती है,

मौन शिखर पर चिद्-अमृत की, निर्मल धारा मुस्काती है।

अहं-हिमालय पिघल कर जब, करुणा-सरिता बन जाता है,

सूने मन के मरु-कण-कण में, प्रेम-पलाश खिल जाता है।



कर्म-दीप की स्वर्णिम लौ से, तम का तिलिस्म मिट जाता है,

आत्म-ज्योति जब विश्व-हृदय में, मंगल-सूर्य उगाता है।

जब ‘मैं’ गलकर ‘हम’ में ढलता, भेद सभी मिट जाते हैं—

तब अंतर के अनहद नभ में, कल्याण-राग जग जाते हैं।



- सनातन मुकुंद

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago