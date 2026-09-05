जीवन का सार बस प्यार : प्रतीकात्मक–आध्यात्मिक गीतिका

जीवन-वीणा झंकृत हो, प्रेम-मधुरिम तार,

मरु-मन पर मेघ बरसें, भीगे अंतस-द्वार।



स्नेह-दीप से तम गल जाए, जागे ज्योति अपार,

शिला-हृदय पिघलकर फूटे, करुणा-निर्झर धार।



काँटों में मुस्कान खिले तो, महके जग-व्यवहार,

घावों पर ममता उतरकर, हर ले पीड़ा-भार।



नदी समाई सागर में, खो बैठी आकार,

बूँद मिली जब सिंधु से, मिटा भेद-अहंकार।



‘मैं’ की दीवारें ढह जाएँ, जागे एकाकार,

अंतर-आकाश खुलते ही, मिट जाए अँधियार।



मंदिर, मस्जिद, वेद, प्रार्थना—एक प्रेम-पुकार,

जिस हृदय में प्रेम जगा है, वहीं बसे करतार।



प्रेम बंधन, प्रेम ही मुक्ति, प्रेम अनंत विस्तार,

स्वयं मिटे तो विश्व मिले, प्रेम बने आधार।



श्वास-श्वास में प्रेम बहे तो, जीवन हो साकार,

हृदय जहाँ तक प्रेम धरे, वहीं खिले संसार।

-सनातन मुकुंद

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एक घंटा पहले