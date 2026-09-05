आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Jivan Ka Sar Bas Pyar : Prateekatmak Adhyatmik Geetika
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

जीवन का सार बस प्यार : प्रतीकात्मक–आध्यात्मिक गीतिका

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जीवन-वीणा झंकृत हो, प्रेम-मधुरिम तार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरु-मन पर मेघ बरसें, भीगे अंतस-द्वार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्नेह-दीप से तम गल जाए, जागे ज्योति अपार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिला-हृदय पिघलकर फूटे, करुणा-निर्झर धार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँटों में मुस्कान खिले तो, महके जग-व्यवहार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घावों पर ममता उतरकर, हर ले पीड़ा-भार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी समाई सागर में, खो बैठी आकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद मिली जब सिंधु से, मिटा भेद-अहंकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘मैं’ की दीवारें ढह जाएँ, जागे एकाकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर-आकाश खुलते ही, मिट जाए अँधियार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर, मस्जिद, वेद, प्रार्थना—एक प्रेम-पुकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस हृदय में प्रेम जगा है, वहीं बसे करतार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम बंधन, प्रेम ही मुक्ति, प्रेम अनंत विस्तार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं मिटे तो विश्व मिले, प्रेम बने आधार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वास-श्वास में प्रेम बहे तो, जीवन हो साकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय जहाँ तक प्रेम धरे, वहीं खिले संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree