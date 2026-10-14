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जय कूष्माण्डा माता : राग : दुर्गा | ताल : दादरा | लय : मध्य

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जय कूष्माण्डा, जय कल्याणी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय आदिशक्ति, जगन्महारानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अष्टभुजा, हे तेजस्वरूपा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणामयी, मंगलरूपा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय कूष्माण्डा, जय जगदम्बे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जय हे सुखधाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि-ज्योति हृदय में जगा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत-शत तुम्हें प्रणाम॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाशून्य में सृष्टि रचाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हास-किरण से ज्योति जगाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे तेज से जग उजियारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझसे शोभित विश्व हमारा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय कूष्माण्डा, जय जगदम्बे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जय हे सुखधाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि-ज्योति हृदय में जगा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत-शत तुम्हें प्रणाम॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर्यमंडल में तेज तुम्हारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगमग करता रूप उजियारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवनदायिनी, विश्वविधात्री,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्तजनों की भाग्यदात्री॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अष्टभुजाओं में शक्ति समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्तों पर करुणा बरसाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोग-शोक के तम को हर लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ! जीवन में मंगल भर दो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय कूष्माण्डा, जय जगदम्बे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जय हे सुखधाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि-ज्योति हृदय में जगा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत-शत तुम्हें प्रणाम॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतस का अज्ञान मिटाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रज्ञा का पावन दीप जलाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह-मलिनता दूर भगाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-पथ पर हमें चलाओ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा-सुमन चरणों में चढ़ाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम-सुधा से अंतस नहलाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति, शांति, सद्बुद्धि देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति-पथ पर अविचल रखना॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय कूष्माण्डा, जय जगदम्बे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जय हे सुखधाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि-ज्योति हृदय में जगा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत-शत तुम्हें प्रणाम॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे जगजननी! वंदन स्वीकारो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृपा-सुधा से अंतस तारो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरणों में स्थान दिलाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति में अपनी हमें रमाओ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय कूष्माण्डा, जय जगदम्बे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जय हे सुखधाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि-ज्योति हृदय में जगा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत-शत तुम्हें प्रणाम॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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