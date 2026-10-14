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जय चंद्रघंटा माता : राग : दुर्गा | ताल : दादरा

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जय चंद्रघंटा, जय कल्याणी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय शिवप्रिया, जगन्महारानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाल विराजित चंद्र मनोहर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिंहवाहिनी, महिमाधारिणी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दशभुजा, आयुध-धारिणी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुष्ट-दलन, संकट-निवारिणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घंटानाद से दिशाएँ जागें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शौर्य-ज्योति से तम सब भागें॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जय चंद्रघंटा भवानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय अम्बे, जय जगकल्याणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भय हर लो, सद्ज्योति जगा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ! शिवमय जीवन बना दो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्णिम आभा, दिव्य विभूति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शौर्य-करुणा की अद्भुत मूर्ति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खड्ग, त्रिशूल, धनुष की शोभा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म-संरक्षण व्रत की प्रभा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिंहनाद से दुष्ट थर्राएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-धर्म के दीप जगमगाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभय-मुद्रा आश्वस्त करे माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा से अंतर्मन भर दे माँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जय चंद्रघंटा भवानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय अम्बे, जय जगकल्याणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भय हर लो, सद्ज्योति जगा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ! शिवमय जीवन बना दो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत, पवन, गगन, जल, धरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी महिमा नित ही गाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण-कण में चैतन्य तुम्हारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि में फैला तेज तुम्हारा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घंटानाद अंतर्मन गूँजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोई चेतन-ज्योति पुनः जागे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह-मलिनता दूर भगाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-बोध का दीप जलाओ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जय चंद्रघंटा भवानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय अम्बे, जय जगकल्याणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भय हर लो, सद्ज्योति जगा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ! शिवमय जीवन बना दो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीन-दुःखी के कष्ट निवारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्तों के संकट सब टारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा, साहस, शील बढ़ाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा का सद्भाव जगाओ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोध थमे, करुणा की धारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम बने जीवन का सहारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति बने जनहित का साधन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा बने हृदय का चंदन॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जय चंद्रघंटा भवानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय अम्बे, जय जगकल्याणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भय हर लो, सद्ज्योति जगा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ! शिवमय जीवन बना दो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे गिरिजे! वंदन स्वीकारो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्त-हृदय में प्रेम सँवारो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरण-कमल में प्रीति हमारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृपा बनी रहे माँ तुम्हारी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घंटानाद मंगलमय गूँजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति-ज्योति अंतस में जले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति, शांति, सद्बुद्धि-दात्री,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय चंद्रघंटा, विश्व-विधात्री॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय जय चंद्रघंटा भवानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय अम्बे, जय जगकल्याणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भय हर लो, सद्ज्योति जगा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ! शिवमय जीवन बना दो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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कमेंट

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😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
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