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हरितोपनिषद् : दार्शनिक प्रतीकात्मक गीत

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            धरती मौन ऋचा-सी गाती, सुनता कौन पुकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन-उपनिषद् खुलते प्रतिपल, जागो हे संसार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीज नहीं केवल माटी-कण, इनमें छिपे अनन्त विधान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंकुर-अंकुर लिखता रहता, जीवन का अविराम पुराण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छाया तप का फल बन झरती, धूप स्वयं उपहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन-उपनिषद् खुलते प्रतिपल, जागो हे संसार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियाँ अपने नाम विसर्जित, सागर में हो जाती लीन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग सिखाती जल-धारा, होकर स्वयं विलीन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देना ही स्वभाव प्रकृति का, यही सृष्टि-आचार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन-उपनिषद् खुलते प्रतिपल, जागो हे संसार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत बैठे योगी बनकर, ओढ़े युग का मौन-वसन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेघ उन्हीं के चरण पखारें, बूँदें जपतीं जीवन-भजन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वायु अनाहत नाद सुनाती, जग होता साकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन-उपनिषद् खुलते प्रतिपल, जागो हे संसार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब-जब मन ने लोभ सँजोया, सूख गया अंतस-वन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जड़ कटते ही टूट गया फिर, अपनेपन का बंधन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति नहीं बाहर की सत्ता, वह अंतर-आधार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन-उपनिषद् खुलते प्रतिपल, जागो हे संसार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ फिर विश्वास उगाएँ, बीज बनें संस्कार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती में जो ब्रह्म प्रकाशित, वह हममें साकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती मौन ऋचा-सी गाती, सुनता कौन पुकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन-उपनिषद् खुलते प्रतिपल, जागो हे संसार।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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