हरितोपनिषद् : दार्शनिक प्रतीकात्मक गीत

धरती मौन ऋचा-सी गाती, सुनता कौन पुकार।

वन-उपनिषद् खुलते प्रतिपल, जागो हे संसार॥



बीज नहीं केवल माटी-कण, इनमें छिपे अनन्त विधान।

अंकुर-अंकुर लिखता रहता, जीवन का अविराम पुराण।



छाया तप का फल बन झरती, धूप स्वयं उपहार।

वन-उपनिषद् खुलते प्रतिपल, जागो हे संसार॥



नदियाँ अपने नाम विसर्जित, सागर में हो जाती लीन।

त्याग सिखाती जल-धारा, होकर स्वयं विलीन।



देना ही स्वभाव प्रकृति का, यही सृष्टि-आचार।

वन-उपनिषद् खुलते प्रतिपल, जागो हे संसार॥



पर्वत बैठे योगी बनकर, ओढ़े युग का मौन-वसन।

मेघ उन्हीं के चरण पखारें, बूँदें जपतीं जीवन-भजन।



वायु अनाहत नाद सुनाती, जग होता साकार।

वन-उपनिषद् खुलते प्रतिपल, जागो हे संसार॥



जब-जब मन ने लोभ सँजोया, सूख गया अंतस-वन।

जड़ कटते ही टूट गया फिर, अपनेपन का बंधन।



प्रकृति नहीं बाहर की सत्ता, वह अंतर-आधार।

वन-उपनिषद् खुलते प्रतिपल, जागो हे संसार॥



आओ फिर विश्वास उगाएँ, बीज बनें संस्कार।

धरती में जो ब्रह्म प्रकाशित, वह हममें साकार।



धरती मौन ऋचा-सी गाती, सुनता कौन पुकार।

वन-उपनिषद् खुलते प्रतिपल, जागो हे संसार।।

- सनातन मुकुंद

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27 मिनट पहले