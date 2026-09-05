न धन माँगूँ, न यश माँगूँ,

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श्री सनातन

श्री सनातन

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                            हर साँस में प्रभु नाम रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर धड़कन तेरा ध्यान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोम-रोम में तू ही तू हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही मेरी पहचान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग के मेले छूटें सारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूटे मोह-माया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभु-नाम-दीप जले तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन-मंदिर मुस्काया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वास चले तो नाम चले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन बने जब वाणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम-सुमिरन से जाग उठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर की अमर कहानी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख की धूप सताए जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम बने सुखधाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डगमग मन को राह दिखाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा पावन नाम॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम-सुधा की बूँद पिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटे जन्म-जन्म की प्यास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखरा मन निज में लौटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागे अंतर-प्रकाश॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न धन माँगूँ, न यश माँगूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न माँगूँ जग का मान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम श्वास तलक बस तेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम रहे मेरे प्राण॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर साँस में तेरा नाम रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर धड़कन तेरा ध्यान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम-सुमिरन में मिट जाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम बने मेरी पहचान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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