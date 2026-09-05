न धन माँगूँ, न यश माँगूँ

हर साँस में प्रभु नाम रहे,

हर धड़कन तेरा ध्यान।

रोम-रोम में तू ही तू हो,

तू ही मेरी पहचान॥



जग के मेले छूटें सारे,

छूटे मोह-माया।

प्रभु-नाम-दीप जले तो,

मन-मंदिर मुस्काया॥



श्वास चले तो नाम चले,

मौन बने जब वाणी।

नाम-सुमिरन से जाग उठे,

अंतर की अमर कहानी॥



दुःख की धूप सताए जब,

नाम बने सुखधाम।

डगमग मन को राह दिखाए,

तेरा पावन नाम॥



नाम-सुधा की बूँद पिए,

मिटे जन्म-जन्म की प्यास।

बिखरा मन निज में लौटे,

जागे अंतर-प्रकाश॥



न धन माँगूँ, न यश माँगूँ,

न माँगूँ जग का मान।

अंतिम श्वास तलक बस तेरा,

नाम रहे मेरे प्राण॥



हर साँस में तेरा नाम रहे,

हर धड़कन तेरा ध्यान।

नाम-सुमिरन में मिट जाऊँ,

नाम बने मेरी पहचान॥



- सनातन मुकुंद

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एक घंटा पहले