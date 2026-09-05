हलधर : धरती का महाबल

हलधर! तेरे हल की रेखा, धरती का श्रृंगार,

माटी के उर में जागे, जीवन का नव-उद्गार।

श्वेत हिमाचल-सा निर्मल, शेष-फणों-सा धीर,

तेरे स्पर्श से धरा सँवरे, मिटे जगत की पीर॥



नील गगन की छाँह में, हल की ध्वनि झंकारे,

सूखे मन के खेतों में, आशा-बीज उबारे।

माटी की मुट्ठी में पलता, अन्नमय संसार,

श्रम की स्वर्णिम रेखा लिखता, हलधर बारंबार॥



हल केवल लौह-फाल नहीं, कर्म-ज्योति की धार,

अंतर-क्षेत्र जोतते ही, मिटे मोह-अंधकार।

काम-क्रोध के कंटक-वन, विवेक-हल से कटें,

सद्भावों के बीज उगें, निर्मल विचार फले॥



हलषष्ठी की पावन बेला, मातृ-आस्था गाए,

अन्न, धरा और संतति का, मंगल दीप जलाए।

हे बलदाऊ! अंतस-धरती, फिर उर्वर कर दो—

हर मन अपनी भूमि जोतकर, स्वयं कृष्णमय हो॥

- सनातन मुकुंद

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एक घंटा पहले