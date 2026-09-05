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Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Gyandeep :Guru Shishya Ki Antaryatra
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शिष्य निज अंतस में पाए, दिव्य आत्म-उजियार।

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            गुरु दीपक, शिष्य बाती, ज्ञान-सुधा उजियार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर-तम के द्वार खुलें, जागे चेतन-पार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृदा-मन में बीज जगे, बरसे गुरु-सुविचार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कार-सलिल से खिले, चेतन-पुष्प अपार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्षर-अक्षर दीप बन, मिटे चित्त-अँधियार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर-नभ में सूर्य उगे, गुरु-वाणी आधार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टि मिलते दृश्य ढले, खुले ज्ञान का द्वार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिष्य निज अंतस में पाए, दिव्य आत्म-उजियार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी तजे निज स्रोत को, बहती सागर-पार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद सिंधु में लीन हो, मिटे भेद-व्यवहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन-मंत्र की छाँव में, गल जाए अहंकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर-कुंड में सत्य जगे, नित झरे अमृत-धार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षा बने जग-साधना, जीवन का संस्कार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-लौ से हृदय जले, छलके करुणा-धार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु-ज्योति से शिष्य जगे, जगमग सकल संसार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ज्योति परमात्म बने, मिटे तम-भ्रम अपार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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59 मिनट पहले

कमेंट

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😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
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