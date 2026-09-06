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गुरु-वंदना : गुरु पूर्णिमा गीत

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            गुरु चरणों में शीश नवाएँ, श्रद्धा-सुमन चढ़ाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-ज्योति से जीवन अपना, हर पल जगमगाएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु ही तम के अंतःपथ में, सूर्योदय बन आते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटके मन को सत्य-धर्म की, राह सहज दिखलाते॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु-वाणी अमृत-सी निर्मल, मिटे हृदय का भार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी कृपा से खिल उठता, जीवन का विस्तार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु चरणों में शीश नवाएँ, श्रद्धा-सुमन चढ़ाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-ज्योति से जीवन अपना, हर पल जगमगाएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेद-विचारों की गंगा बन, पावन ज्ञान बहाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम, दया, सेवा, समता के, मधुर मंत्र सिखलाते॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु पूर्णिमा का पुण्य-पर्व यह, वंदन का त्योहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत-शत नमन गुरुचरणों को, बारंबार नमस्कार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु चरणों में शीश नवाएँ, श्रद्धा-सुमन चढ़ाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-ज्योति से जीवन अपना, हर पल जगमगाएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु से जागे आत्मदीप जब, मिटे भ्रमों का फेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-वृक्ष की शीतल छाया, दे जीवन को बसेरा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संयम, साहस, सत्य, तपस्या—जीवन का श्रृंगार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु के पावन चरणों में है, हर सुख का आधार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु चरणों में शीश नवाएँ, श्रद्धा-सुमन चढ़ाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-ज्योति से जीवन अपना, हर पल जगमगाएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋषि-परंपरा अमर रहे यह, जग में गूँजे वाणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु-आशीषों से महके हर जन-मन की फुलवारी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत-भूमि रहे आलोकित, बहे ज्ञान की पावन धार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु पूर्णिमा पर करें सभी मिल, शत-शत बार नमस्कार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु चरणों में शीश नवाएँ, श्रद्धा-सुमन चढ़ाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-ज्योति से जीवन अपना, हर पल जगमगाएँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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29 मिनट पहले

कमेंट

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😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
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