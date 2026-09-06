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जिनसे जगमग हो उठे, मन-बुद्धि और लोक॥

श्री सनातन

श्री सनातन

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                            गुरु ज्ञान-ज्योति शाश्वत, जीवन-पथ आलोक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनसे जगमग हो उठे, मन-बुद्धि और लोक॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरण-रज पावन सुधा, हर ले सकल अज्ञान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वंदित गुरुवर की कृपा, जीवन का कल्याण॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-सुधा से सींचते, श्रद्धा-तरु अविराम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा-कुसुम सुवासित, पुलकित हर धाम॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेद-विभा के दीप बनकर, खोलें ज्ञान-कपाट।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह-तिमिर सब क्षीण हो, प्रकटे सत्य-विराट॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवेक-वट की छाँह में, शीतल हो मन-प्राण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदाचार-सुरसरि बहे, सुरभित हो संसार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संयम, सेवा, साधना, जीवन के आधार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु-कृपा से सिद्ध हो, मानव का संस्कार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नत-मस्तक मानव-हृदय, अर्पित तन-मन-प्राण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु-चरणारविन्द में, पाए जग-जन परम-धाम॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत-शत वंदन गुरुवर, ज्ञानस्वरूप महान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय-जय सद्गुरुदेव की, गूँजे दिव्य-गुणगान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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