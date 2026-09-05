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गुरुवर! तुम्हें शत-शत नमन॥

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            गुरुवर! तुम्हें शत-शत नमन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत-शत नमन, शत-शत नमन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तम से ज्योति-पथ दिखलाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करते जीवन को पावन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुवर! तुम्हें शत-शत नमन॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-सुधा के पुण्य-सलिल से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सींचा तुमने अंतर्मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्षर-अक्षर मंत्र बना जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुला चेतना का नील गगन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूक अधर को स्वर प्रदान कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दी दृष्टि को नव-दर्शन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुवर! तुम्हें शत-शत नमन॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी में संभावना देखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिमा का आकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डगमग पग को धैर्य दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वप्नों को विस्तार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरने पर फिर उठना सिखलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हारों को कर दिया साधन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुवर! तुम्हें शत-शत नमन॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल ग्रंथ नहीं पढ़ाए तुमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का अध्याय दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विद्या को विनय, शक्ति को संयम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मों को सद्भाव दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-साधना, धर्म-निष्ठता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन पाए जीवन-आभूषण—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुवर! तुम्हें शत-शत नमन॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्नों की जब आँधी आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने दीप जलाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संशय के घनघोर तिमिर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-सूर्य दिखलाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टि मिली तो दूर क्षितिज तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुला चेतना का गगन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुवर! तुम्हें शत-शत नमन॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने कहा—“उड़ना सीखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जड़ों से संबंध रहे;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचाइयों को छूते जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अंतस में अनुशासन रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यश आए तो विनय न खोना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति बने जन-कल्याण-सुमन।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुवर! तुम्हें शत-शत नमन॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे सीखा—कर्म ही पूजा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा ही सम्मान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परहित में जो स्वयं समर्पित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका जीवन महान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सुख से ऊपर रखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व-हित का पावन चिंतन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुवर! तुम्हें शत-शत नमन॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिवस शिष्य बढ़े आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम पीछे रह जाते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उसके हर श्रेष्ठ कर्म में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपके से मुस्काते हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिष्य जहाँ भी सत्य रचेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ रहेगा गुरु-स्पंदन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुवर! तुम्हें शत-शत नमन॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ी-पीढ़ी ज्योति जलाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम अक्षय आलोक हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता के महामंत्र के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम जीवंत प्रतिरूप हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक ज्ञान-ज्योति जग में है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तक अमर तुम्हारा वंदन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुवर! तुम्हें शत-शत नमन॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे ज्ञानेश्वर! हे मार्गदर्शक!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे करुणा के सिन्धु महान!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरण-कमल में अर्पित करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा, सेवा, तन-मन-प्राण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हममें जो कुछ शुभ है, सुंदर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें तुम्हारा ही स्पंदन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुवर! तुम्हें शत-शत नमन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत-शत नमन, शत-शत नमन॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपक तुमने हाथ दिया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हम दीप जलाएँगे;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने जो संस्कार दिए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे जग महकाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु-ऋण शुभ कर्मों से हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भर चुकाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शुभ कर्म बने अर्पण-सुमन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरुवर! तुम्हें शत-शत नमन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत-शत नमन, शत-शत नमन॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
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