गुरु-तत्त्व : अंतर्दीप से एक-तत्त्व तक

तम में दीप जला, अंतस में उजियारा,

मौन में नाद उठा, चेतन ने पुकारा।

बूँद में सिन्धु मिला, कण में विस्तार,

दृष्टि में दृष्टा मिला, खुला आत्म-द्वार।



बीज में वन, शून्य में स्वर जागा,

देह-दीप में चिरप्रकाश जागा।

शब्द बने सेतु, मौन पारावार,

एक अक्षर में खुला अनंत संसार।



तम को छेदा नहीं, अंतर्दीप जला,

पथ बाहर न मिला, अंतःपथ खुला।

अहं-भार ढला, पथिक पथ बना,

बूँद सिंधु समाई, एक-तत्त्व बना।



ज्ञान आत्मा बना, कर्म बने चंदन,

शिष्य दीप बना, गुरु बना स्पंदन।

भेद जहाँ मिटा, सत्य वहीं प्रकट,

गुरु-तत्त्व वहीं—अखंड, अविरत।

- सनातन मुकुंद

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एक घंटा पहले