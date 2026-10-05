एक छोटा-सा आसमाँ : प्रतीकात्मक–दार्शनिक गीतिका

मुट्ठी भर नीलिमा में, नील-नभ का द्वार,

बूँद में सागर झिलमिल, कण में ब्रह्म अपार।



मौन-शिखर की हिम-गुहा में, अनहद वीणा झंकृत,

श्वासों की सूक्ष्म सरगम में, ब्रह्म-स्वर हुआ मुखरित।



तम की गहरी कोख फटी, चेतन-चंद्र उभर आया,

सूनी अंतर-धरा पर फिर, ज्योति-कमल मुसकाया।



अहं-पर्वत गलकर बह निकला, करुणा-निर्मल धार,

निज-दर्पण में विश्व झिलमिल, मिटा ‘मैं’ का भार।



पंख बिना उड़ता मन-पंछी, नभ की देहरी पार,

बंधन-राख हुई जब, खुला मुक्ति का द्वार।



शून्य-गर्भ में पूर्णत्व खिला, निःशब्द हुआ संसार,

बिंदु स्वयं सिंधु बन डूबा, मिटा भेद-दीवार।



न चाँद चाहिए, न तारे, न नभ का विस्तार,

अंतर का नील अनंत ही—मेरा छोटा-सा आसमाँ।

-सनातन मुकुंद

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एक घंटा पहले