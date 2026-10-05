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एक छोटा-सा आसमाँ : प्रतीकात्मक–दार्शनिक गीतिका

श्री सनातन

श्री सनातन

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                            मुट्ठी भर नीलिमा में, नील-नभ का द्वार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद में सागर झिलमिल, कण में ब्रह्म अपार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन-शिखर की हिम-गुहा में, अनहद वीणा झंकृत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वासों की सूक्ष्म सरगम में, ब्रह्म-स्वर हुआ मुखरित।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तम की गहरी कोख फटी, चेतन-चंद्र उभर आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूनी अंतर-धरा पर फिर, ज्योति-कमल मुसकाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहं-पर्वत गलकर बह निकला, करुणा-निर्मल धार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निज-दर्पण में विश्व झिलमिल, मिटा ‘मैं’ का भार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंख बिना उड़ता मन-पंछी, नभ की देहरी पार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंधन-राख हुई जब, खुला मुक्ति का द्वार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य-गर्भ में पूर्णत्व खिला, निःशब्द हुआ संसार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिंदु स्वयं सिंधु बन डूबा, मिटा भेद-दीवार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न चाँद चाहिए, न तारे, न नभ का विस्तार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर का नील अनंत ही—मेरा छोटा-सा आसमाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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