शिष्य निज अंतस में पाए, दिव्य आत्म-उजियार।

मान-पगड़ी सिर पर बाँधो, लाज सदा रखनी है,

आँधी आए, धूल उड़ाए, रीढ़ अडिग रखनी है।



धूप जले या राह दहके, चाल न डिगने पाए,

माथे का निर्मल नभ अपना, कोई छीन न पाए।



निज डोर स्वयं ही थामो, निज पंथ स्वयं सँवारो,

मान न माँगो जग के द्वारे, निज गौरव मत हारो।



कंचन-मणि फीके पड़ते, निर्मल मन के आगे,

सत्य-सूर्य के सम्मुख झुकें, मोह-तम सब भागे।



काल करे सहस्र प्रहार, तन-मन चाहे टूटे,

चरित्र-शिला अचल रहे, सत्य कभी न रूठे।



पगड़ी केवल वस्त्र नहीं है, अंतर-ज्योति अपार,

माथे पर जो सत्य विराजे, वही अमर श्रृंगार।



निज सत्य जिसे प्रिय रहता, कौन उसे झुका पाता?

अपनी पगड़ी अपने हाथ—मानव स्वयं बचाता।

-सनातन मुकुंद

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57 मिनट पहले