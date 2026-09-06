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आंदोलन का अपहरण : प्रतीकात्मक छंदमुक्त कविता

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            असहमति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोकतंत्र की धड़कन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब उसके स्वर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संयम की अंतिम प्रतिध्वनि भी डूब जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्माद बोलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तर्क के मुख पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपशब्दों की कालिख पोत दी जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संवाद का कंठ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोलाहल की मुट्ठियों में घुट जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुस्तकों के स्थान पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर ही पाठ बन जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलम से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाठियाँ अपना परिचय देने लगें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिसर ज्ञान का तीर्थ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भय का भूगोल बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छात्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब प्रश्नों से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रहारों से पहचाने जाने लगें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ लेना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युवा चेतना की देहरी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अराजकता ने अपना ध्वज गाड़ दिया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रांति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे छिपाकर नहीं आती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गालियों और अश्लीलता की दुर्गंध में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवर्तन का कोई पुष्प खिलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस भीड़ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपराध आदर्श का मुखौटा पहन ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंसा अधिकार की भाषा बोलने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे पहले लोकतंत्र की आत्मा आहत होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रखो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इमारतें जला सकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचार नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीशे तोड़ सकते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास नहीं गढ़ सकते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हाथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संवाद के स्थान पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विनाश का उत्सव रचते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास के पन्नों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्माण नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विनाश के हस्ताक्षर छोड़ जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिरोध का सम्मान करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अराजकता को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी वैधता नहीं देता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवर्तन की सबसे प्रखर मशाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोध नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरित्र है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संयम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवेक है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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28 मिनट पहले

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