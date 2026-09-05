अनन्तं माधवं देवमखिलहृदयवासिनम्

अनन्तं माधवं देवं, अखिलहृदयवासिनम्।
भज रे मन नित्यमेवं, कृष्णं परमदैवतम्॥
गोविन्दं गोकुलानन्दं, गोपिकागीतमोहनम्।
नन्दनन्दनं नित्यं, वन्दे वृन्दावनेश्वरम्॥
मुरलीमधुरनादेन, मोहयन्तं चराचरम्।
मन्दस्मितसुधाधारं, श्यामलं सुन्दरं भजे॥
पीताम्बरपरिधानं, वनमालाविभूषितम्।
मयूरपिच्छमौलिं तं, नीलमेघनिभं भजे॥
अनन्तं माधवं देवं, अखिलहृदयवासिनम्।
भज रे मन नित्यमेवं, कृष्णं परमदैवतम्॥
यशोदाहृदयावासं, वात्सल्यामृतसागरम्।
दधिभाण्डविनोदं तं, बालगोपालमाश्रये॥
नवनीतविलासं तं, नवनीतमनोहरम्।
बालहाससुधासारं, हरे कृष्णं नमाम्यहम्॥
दीनबन्धुं दयासिन्धुं, शरणागतवत्सलम्।
भवसिन्धोस्तरित्राणं, भक्तानां भयमोचनम्॥
पतितानां परित्राणं, क्लिन्नचित्तप्रबोधनम्।
करुणामृतवर्षं तं, माधवं शरणं भजे॥
अनन्तं माधवं देवं, अखिलहृदयवासिनम्।
भज रे मन नित्यमेवं, कृष्णं परमदैवतम्॥
नाहं याचे धनं नित्यं, न स्वर्गं न च सम्पदम्।
त्वत्पादाम्बुजभक्तिं मे, देहि नाथ जनार्दन॥
नाहं याचे यशो लोके, न राज्यं न च जीवनम्।
जन्मजन्मनि मे कृष्ण, त्वयि भक्तिरविच्युता॥
त्वमेव माता मे नाथ, त्वमेव हृदि वर्तसे।
त्वमेव बन्धुर्देवेश, त्वमेव परमं धनम्॥
त्वमेव प्राणरूपेण, त्वमेवान्तरचेतना।
त्वयि सर्वं समर्प्याहं, त्वमेव शरणं गतः॥
यत्र यत्र मनो याति, तत्र तत्र त्वमेव हि।
यत् पश्यामि जगत्सर्वं, तन्मयं तव माधव॥
श्वासे श्वासे तव नाम स्यात्, ध्याने ध्यानं तव स्मृतिः।
रोमरोमे भवेद्भक्तिः, कृष्ण कृष्णेति कीर्तनम्॥
अनन्तं माधवं देवं, अखिलहृदयवासिनम्।
भज रे मन नित्यमेवं, कृष्णं परमदैवतम्॥
राधाहृदयचन्द्रं तं, प्रेमभक्तिप्रकाशकम्।
रससिन्धुमनन्तं तं, राधाकृष्णं नमाम्यहम्॥
यस्य नाम्ना हृदं शुद्धं, यस्य ध्याने मनः प्रसन्नम्।
यस्य प्रेम्णा जगत्सर्वं, स एव भगवान् हरिः॥
कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, माधव माधव प्रभो।
गोविन्द गोपिकानाथ, दामोदर नमोऽस्तु ते॥
राधारमण गोविन्द, वृन्दावनविहारिणे।
दीननाथ दयासिन्धो, पुनः पुनर्नमोऽस्तु ते॥
कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
माधव माधव गोविन्द,
राधारमण हरे हरे॥
गोविन्द! माधव! कृष्ण! हरे!
नन्दलाल! मुरलीधर! हरे!
राधारमण! दीनदयाल!
भक्तवत्सल! गोपाल! हरे!
अनन्तं माधवं देवं, अखिलहृदयवासिनम्।
भज रे मन नित्यमेवं, कृष्णं परमदैवतम्॥
कृष्णं परमदैवतम्।
कृष्णं परमदैवतम्॥
कृष्णं परमदैवतम्।
नित्यमेव भज माधवम्॥
- सनातन मुकुंद
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