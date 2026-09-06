आई रे सावन : लोकगीत – कजरी अंग

आई रे सावन, पवन करे शोर,

जियरा रे झूमे, नाचे मन-मोर।

रिमझिम बरसे बदरिया घनघोर,

भींजे धरती, महके चहुँ ओर॥



कदंब-डाली पर कोयलिया गाए,

मोरवा पंख पसार नयन हरषाए।

हरियर चुनरिया ओढ़े धरा नवेली,

हँसे फूल-पात, बगिया अलबेली।

गूँजे बनवा में मधुर स्वर चहुँ ओर,

जियरा रे झूमे, नाचे मन-मोर॥



सन-सन पुरवैया संदेसा सुनावे,

सोंधी माटी मन-अँगना महकावे।

नदिया की लहरिया गीत सुनावे,

झरना भी रुनझुन राग सुनावे।

पायलिया बाजे छम-छम चहुँ ओर,

जियरा रे झूमे, नाचे मन-मोर॥



घिर-घिर आए बदरिया कारी,

दमके दामिनि, हँसे फुलवारी।

बूँदन की माला धरती पर छाए,

हर तृण में नवजीवन मुसकाए।

नेह जगाए पिया-मिलन की डोर,

जियरा रे झूमे, नाचे मन-मोर॥



ढोलक बाजे, मंजीरा झंकारे,

सखियाँ मिल सावन-गीत सँवारे।

तन ही नहीं, मनवा भी भींजे,

प्रेम-दीप अंतर-आँगन सींचे।

मंगल-रस बरसे, सुख चहुँ ओर,

जियरा रे झूमे, नाचे मन-मोर॥



आई रे सावन, पवन करे शोर,

जियरा रे झूमे, नाचे मन-मोर।

रिमझिम बरसे बदरिया घनघोर,

भींजे धरती, महके चहुँ ओर॥

- सनातन मुकुंद

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30 मिनट पहले