आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Aaee Re Savan : Lokageet Kajari Ang
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

आई रे सावन : लोकगीत – कजरी अंग

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            आई रे सावन, पवन करे शोर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जियरा रे झूमे, नाचे मन-मोर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिमझिम बरसे बदरिया घनघोर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भींजे धरती, महके चहुँ ओर॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदंब-डाली पर कोयलिया गाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोरवा पंख पसार नयन हरषाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरियर चुनरिया ओढ़े धरा नवेली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसे फूल-पात, बगिया अलबेली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूँजे बनवा में मधुर स्वर चहुँ ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जियरा रे झूमे, नाचे मन-मोर॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सन-सन पुरवैया संदेसा सुनावे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोंधी माटी मन-अँगना महकावे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदिया की लहरिया गीत सुनावे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झरना भी रुनझुन राग सुनावे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पायलिया बाजे छम-छम चहुँ ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जियरा रे झूमे, नाचे मन-मोर॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घिर-घिर आए बदरिया कारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दमके दामिनि, हँसे फुलवारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँदन की माला धरती पर छाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर तृण में नवजीवन मुसकाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेह जगाए पिया-मिलन की डोर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जियरा रे झूमे, नाचे मन-मोर॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढोलक बाजे, मंजीरा झंकारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सखियाँ मिल सावन-गीत सँवारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन ही नहीं, मनवा भी भींजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम-दीप अंतर-आँगन सींचे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंगल-रस बरसे, सुख चहुँ ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जियरा रे झूमे, नाचे मन-मोर॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आई रे सावन, पवन करे शोर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जियरा रे झूमे, नाचे मन-मोर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिमझिम बरसे बदरिया घनघोर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भींजे धरती, महके चहुँ ओर॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
30 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree