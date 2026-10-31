इस जुबां को भी यारो अब चलना आ गया है

अब हमको भी चुपचाप रहना आ गया है

जिगर की घुटन को भी सहना आ गया है

न होता है असर अब किसी की चालों का

मुखौटे हमको भी अब बदलना आ गया है

न लुभाते हैं हमको अब गुलों के दरीचे भी

यारो ख़ारों से दोस्ती अब करना आ गया है

हमतो मरते रहे बस यूं ही भोले से चेहरों पे

औक़ात उनकी भी अब समझना आ गया है

दिल की तपिश रखते हैं बस दिल में ही हम

हमें अंदर ही अंदर अब सुलगना आ गया है

नाते रिश्तों को परखा है बड़े करीब से हमने

उनके चेहरे भी हमको अब पढ़ना आ गया है

सहते रहे हैं उम्रभर अपनों की बद्जुबानियाँ

इस जुबां को भी यारो अब चलना आ गया है

-शांती स्वरूप मिश्र

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42 मिनट पहले