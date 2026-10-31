अब हमको भी चुपचाप रहना आ गया है
जिगर की घुटन को भी सहना आ गया है
न होता है असर अब किसी की चालों का
मुखौटे हमको भी अब बदलना आ गया है
न लुभाते हैं हमको अब गुलों के दरीचे भी
यारो ख़ारों से दोस्ती अब करना आ गया है
हमतो मरते रहे बस यूं ही भोले से चेहरों पे
औक़ात उनकी भी अब समझना आ गया है
दिल की तपिश रखते हैं बस दिल में ही हम
हमें अंदर ही अंदर अब सुलगना आ गया है
नाते रिश्तों को परखा है बड़े करीब से हमने
उनके चेहरे भी हमको अब पढ़ना आ गया है
सहते रहे हैं उम्रभर अपनों की बद्जुबानियाँ
इस जुबां को भी यारो अब चलना आ गया है
-शांती स्वरूप मिश्र
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
42 मिनट पहले
कमेंट
कमेंट X