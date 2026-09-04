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ये हथेलियों की है ज्यामिति

Shantanu Sanyal

Shantanu Sanyal

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                            ये हथेलियों की है ज्यामिति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसे समझना आसां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं, चाहता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल बहुत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहने को बाक़ी अरमां नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लब ए बाम पर, कई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिराग़ ए शाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग जलाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंगीन बुलबुलों का है मंज़र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये उजला कोई आसमां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं। जी चाहे किसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भी नाम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुकारो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहता हुआ दरिया हूँ, ज़ब्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करना मुझे आता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ तो कोई मेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निगह्बां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क़ौमियत का मोहर जो -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भी हो, परिंदों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मज़हब है एक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस आलम
                                                                 
                            


                                                                 
                            
आवारगी के लिए कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ास कारवां नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचो तो सारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना वरना कुछ भी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई भी नहीं मुबारक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौ फ़ीसद, आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं, कल यहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस भीड़ भरे भूल भुलैया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पा सकोगे गुमशुदा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोती, दूरबीन से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगते हैं सभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़दीक, ये दिल की ज़मीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ मुझसा कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तनहा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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