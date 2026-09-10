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शिक्षक : व्यक्तित्व से अस्तित्व तक

Shambhu Prasad

Shambhu Prasad

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                            शिक्षक : व्यक्तित्व से अस्तित्व तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यक्ति नहीं बड़ा होता, होता है व्यक्तित्व।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यक्तित्व से बनता है मनुष्य का अस्तित्व।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षक नहीं पढ़ाते केवल पुस्तक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं से पढ़ने की वे देते हैं दस्तक।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्षरों से भी आगे बढकर जीवन पढ़ाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरते कदमों को फिर से चलना सिखाते।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ लेते आँखों में छिपे सपनों की भाषा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जगा देते हैं मन में वो एक नई आशा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षक बढाते हौसला, विश्वास जगाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरअंधियारे पथ पर दीपक बन जाते।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलाते रहते उत्सुकता के अनगिन दीप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नित्य भरते रहते जीवन में नव-संगीत।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टि देते वे दिशायुक्त दृष्टिकोण बनाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सफलता के कई सोपान रच लाते।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं केवल मंज़िल का हमें पता बताते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठिनाई में चलने का साहस भी दे जाते।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनते कभी अनुशासन का कठोर परीक्षक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बने ममता का सागर शीतल दीक्षक।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डाँट में भी छिपी शिष्य की उन्नति होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी हर सीख जीवन की संपत्ति होती।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिली मिट्टी को आकार देकर मूर्ति बनाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिव्य रंग से धरा की एक प्रतिमूर्ति सजाते।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तम में जो स्वयं जलकर प्रकाश फैलाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही एक सच्चे आदर्श शिक्षक कहलाते।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु का ऋण शब्दों से चुकता नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका दिया ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे व्यक्तित्व को एक पहचान देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन जीने का नया मुकाम देते हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमन उन गुरु-चरणों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जीवन का अर्थ बताते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे भीतर छिपे इंसान को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमसे ही मिलवाते हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अज्ञान-तम में भटके जन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-दीप दिखलाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-पथ पर चलना सीखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोविन्द का दरश कराते हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-शम्भु प्रसाद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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36 मिनट पहले

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