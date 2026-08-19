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देवदार की इक शाख पर बैठी

Shalini chouhan

Shalini chouhan

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                            देवदार की व्यथा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवदार की इक शाख पर बैठी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक नीली चिड़िया बोली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर तेरे शहर से इक गांव बसता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां देखे वन कटते, नया रस्ता बनता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोला देवदार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां, उस गांव से आई कुछ ठण्डी हवाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुना गईं मुझे बन्धुओं की पीड़ाएं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भला था मैं पहले ,जब एक बार दशकों मे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कटने के लि ए चुना जाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और देव रथ मे गढ़कर इतराता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवो का सिंहासन बन के इठलाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानुषों की लय में झूमता, गाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए ही मैं देवदार कहलाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहूं मैं , मेरे मन की भी कभी बात बने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे भी कभी मेरे देव अपने रथ के लिए चुने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंधुओं का दुख क्षणिक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन आंसू मेरा रुदन ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु मेरा विषाद कल के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने मेरे कितने ही अपने बलि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चढ़ ग ए , मानव तेरी अनगिनत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख्वाहिशों के लि ए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे नाज़ नखरों के लि ए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज कटे हैॅ मेरे बन्धु ,कल शायद आए मेरी बारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव ह्रदय तृष्णा भरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या जाने पीर हमारी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किंतु जाके करना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम उन्हे आगाह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न आंकना मुझे कम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझ में दधीची की अस्थियों जैसा दम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब न होंगे हम , प्रलय का मंज़र होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव ! तुम्हारी सत्ता है हम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर न होंगे हम कहां बच पाओगे तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरे रह जाएंगे सपने सुनहरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न प्यास बुझती मरिचिका के सहारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहना कि क्या जानो तुम मेरी पीड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले होना होगा तुम्हें देवदार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अडिग,विशाल और त्याग हेतु तैयार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-नंदिनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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34 मिनट पहले

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