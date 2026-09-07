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वो मेरा नहीं था।

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                            मैं उससे बहुत प्यार करती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वो… मेरा भी नहीं था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसके सपने देखा करती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी हर दुआ में उसे माँगा करती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वो मेरा नहीं था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने जो ख्वाब सजाए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद वो ख्वाब ही नकली थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि उन ख्वाबों में वो था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर हकीकत में… वो मेरा नहीं था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे ज़िद थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि एक दिन वो मेरा होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसकी दुनिया बनूँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वो मेरा सहारा होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर किस्मत को शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ज़िद मंज़ूर नहीं थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी दिल उससे पूछता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे शिकायत करना चाहती हूँ…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि आखिर मेरा वो क्यों नहीं था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तो उसे अपना मानकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी दुनिया उससे जोड़ ली थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मेरी दुनिया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मेरा होकर भी… मेरा क्यों नहीं था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद कुछ लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी ज़िंदगी में आने के लिए होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे होने के लिए नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ मोहब्बतें…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी होने के लिए नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उम्रभर याद रहने के लिए होती हैं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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