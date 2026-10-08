आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Dil ke karib
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

दिल के करीब

Shakeel Jay

Shakeel Jay

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            तुम हमेशा मेरे दिल के करीब थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और रहोगी, चाहे दूर कितनी भी सही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी यादों से आज भी बातें करता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खामोशी में तुम्हारा नाम पढ़ता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया मेरे अंदर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर तुम्हें चाहने का सिलसिला नहीं बदला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तुम मेरी सुबह की पहली वजह थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मेरी रातों की आखिरी दुआ थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी जब अकेला बैठता हूँ कहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो लगता है तुम मेरे पास ही खड़ी थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तुमसे कोई शिकायत नहीं की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से की हर तकलीफ़ सह ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम खुश रहो, बस यही चाहा दिल ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी खुशी भी तुम्हारे नाम कर दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते मुकम्मल होकर भी अधूरे रहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग दूर होकर भी दिल में पूरे रहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे मिलना शायद मेरी किस्मत में था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तुम्हें याद करना मेरी आदत में रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना कोई वादा माँगूँगा, ना कोई जवाब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस दिल में तुम्हारा एहसास रहने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर कभी मेरी याद आए तुम्हें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पलभर के लिए मुझे अपने पास रहने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हमेशा मेरे दिल के करीब थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और रहोगी, चाहे ज़िंदगी बदल जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी कहानी का अंत चाहे जैसा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा नाम मेरे दिल से कभी न मिट पाए.
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-समीर "प्यासा"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree