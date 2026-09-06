मुलाक़ातों के सिलसिले

मुलाक़ातों के सिलसिले फ़साने बन गए,

रफ़्ता-रफ़्ता मोहब्बत के तराने बन गए।



राह-ए-शौक़ में ज़रा से बे-ख़बर होते ही,

ज़माने में रुसवाई के नए बहाने बन गए।



बुरा हुआ अंजाम इन्तिहाई मोहब्बत का,

बारगाह-ए-इश्क़ में बादा-ख़ाने बन गए।



गली-मोहल्लों में सजने वाले जमावड़े,

ना-मुराद इश्क़ के नए ठिकाने बन गए।



दौर-ए-ख़िजाँ में उजड़े पेड़ों की शाख पे,

बे-घर हुए परिंदों के आशियाने बन गए।

--- शैलेन्द्र भटनागर "शील "

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले