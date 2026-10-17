तेरी याद दिल से निकलती नहीं है

तेरी याद दिल से निकलती नहीं है

हवा बेवफ़ाई की बदलती नहीं है

तेरी याद दिल से निकलती नहीं है

हवा बेवफ़ाई की बदलती नहीं है



ज़हन में गूँजती हैं मेरे ग़म की सदाएं

याद आती हैं ज़ालिम वो क़ातिल अदाएँ

जो खला थी दिल में है गम का बसेरा

तेरी कमी हरजाई अब खलती नहीं है



तेरी याद दिल से निकलती नहीं है

हवा बेवफ़ाई की बदलती नहीं है

तेरी याद दिल से निकलती नहीं है

हवा बेवफ़ाई की बदलती नहीं है



तेरा जो वादा था जन्मो जनम का

वादा जो टूटा छूटा संग सनम का

ना तेरा भरोसा ना वफ़ा ओ क़सम का

शमा प्यार की दिल में अब जलती नहीं है



तेरी याद दिल से निकलती नहीं है

हवा बेवफ़ाई की बदलती नहीं है

तेरी याद दिल से निकलती नहीं है

हवा बेवफ़ाई की बदलती नहीं है



विसाल ए यार को मैं तरसता रहा

अश्कों का सावन बरसता रहा

लाख चाहे कोई आंसू बहाए

स्याही किस्मत की धुलती नहीं है



तेरी याद दिल से निकलती नहीं है

हवा बेवफ़ाई की बदलती नहीं है

तेरी याद दिल से निकलती नहीं है

हवा बेवफ़ाई की बदलती नहीं है

-अश्क़ फ़तेहपुरी

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30 मिनट पहले