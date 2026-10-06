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सुना है पी गए थे हलाहल शंकर

Şhahnawaz Pahat

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                            सुना है पी गए थे हलाहल शंकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर दुनिया में कहां से ज़हर आ गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तो कहते थे है इश्क़ बहुत इस ज़मीं से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कहाँ से दरमियां में ये मुल्क ओ घर आ गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
करता है गुफ्तगू वो बस लबों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में तो उनके भी ज़हर आ गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम इंतज़ार में हैं अमन के सुबह से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें ख़ून बहाते तीसरा पहर आ गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो करते हैं अफसोस कि दुश्मन को इज्ज़त इस क़दर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या करें ख़ुदारा ज़ालिम मेरे घर आ गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शर्म करो क्यों दिखाते हो हिन्द को आँखें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताज्जुब है बाप पे गुस्सा इस क़दर आ गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर देते पाक तेरे वजूद से आलम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सामने इंसानियत का मंज़र आ गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यूं तो पढ़ाया है सबक़ हमने दुनिया को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान हूँ मेरे सामने ख़ुदा का डर आ गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ तार तार करते हो दरमियाँ से रिश्तों को पहाट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुजदिल ज़माने में क्या क़हर आ गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अश्क़ फ़तेहपुरी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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