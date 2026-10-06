सुना है पी गए थे हलाहल शंकर

सुना है पी गए थे हलाहल शंकर

फिर दुनिया में कहां से ज़हर आ गया

तुम तो कहते थे है इश्क़ बहुत इस ज़मीं से

फिर कहाँ से दरमियां में ये मुल्क ओ घर आ गया



करता है गुफ्तगू वो बस लबों से

दिल में तो उनके भी ज़हर आ गया

हम इंतज़ार में हैं अमन के सुबह से

उन्हें ख़ून बहाते तीसरा पहर आ गया





वो करते हैं अफसोस कि दुश्मन को इज्ज़त इस क़दर

क्या करें ख़ुदारा ज़ालिम मेरे घर आ गया

शर्म करो क्यों दिखाते हो हिन्द को आँखें

ताज्जुब है बाप पे गुस्सा इस क़दर आ गया



कर देते पाक तेरे वजूद से आलम

मेरे सामने इंसानियत का मंज़र आ गया

और यूं तो पढ़ाया है सबक़ हमने दुनिया को

इंसान हूँ मेरे सामने ख़ुदा का डर आ गया



क्यूँ तार तार करते हो दरमियाँ से रिश्तों को पहाट

बुजदिल ज़माने में क्या क़हर आ गया

-अश्क़ फ़तेहपुरी

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42 मिनट पहले